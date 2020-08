Bakayoko, ecco dove potrebbe giocare nel nuovo Milan

Tiemoué Bakayoko è sempre più vicino al Milan. I rossoneri stanno continuando le trattative con il Chelsea per assicurarsi il ritorno

Tiemoué Bakayoko è sempre più vicino al Milan. I rossoneri stanno continuando le trattative con il Chelsea per assicurarsi il ritorno del forte centrocampista francese. La base dell’operazione dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto: la cifra tuttavia non è ancora stata fissata definitivamente. Baka andrebbe a rafforzare la linea mediana rossonera e potrebbe diventare il vice Kessie. Difficile che Stefano Pioli stravolga il modulo che ha dato grandi risultati nella seconda parte di stagione. Improbabile anche che il francese possa essere utilizzato come mezzala o in posizione più avanzata sulla linea dei tre trequartisti. Con Bennacer titolare inamovibile quindi, si giocheranno il posto Kessie e il giocatore attualmente di proprietà del Chelsea.