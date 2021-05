Baiocchini: «Ecco cosa dovrà fare il Milan contro l’Atalanta»

Baiocchini ha spiegato come il Milan dovrà ripetere la prestazione fatta contro la Juventus per cercare di battere l’Atalanta

Baiocchini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha fatto il punto sul Milan in vista della decisiva sfida dei rossoneri contro l’Atalanta di domenica 23 maggio:

«Il Milan dovrà fare il tifo solo per sé stesso contro l’Atalanta, provando a vincere il match. I rossoneri dovranno tirare fuori tutto quello che hanno come hanno fatto contro la Juventus, che è stata la partita meglio giocata in tutta la stagione. L’Atalanta è l’unica squadra che il Milan non ha battuto sotto la gestione Stefano Pioli. I risultati sono 2 vittorie per i bergamaschi e un pareggio l’anno scorso sul finale di campionato. Il Milan di Pioli ha incassato 9 gol in 3 sfide contro l’Atalanta di Gasperini, segnandone solo 1».