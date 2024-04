Baggio in soccorso di Leao: «Quelli come lui devono sempre dimostrare qualcosa in più, io lo so bene»

Roberto Baggio ha parlato così di Rafael Leao del Milan. Le dichiarazioni sul numero 10 dei rossoneri, ecco cosa ha detto

Intervistato da Il Foglio Sportivo, Roberto Baggio ha preso nuovamente le parti di Rafael Leao del Milan. Queste le sue dichiarazioni.

IL CALCIO DI OGGI – «Noi giocavamo sempre e comunque con la palla, era l’attrezzo che non dovevamo mai perdere e abbandonare. Partivamo da quel concetto lì. Oggi sono cambiate tante cose, credo che manchi la strada, andavano bene due magliette in terra e una porta. Lì ti crei un bagaglio che ti porti per la vita. C’è troppa pressione affinché i nostri figli facciano esperienze proprie, incontrino difficoltà».

LEAO – «Quelli come Leao devono sempre dimostrare qualcosa in più, lo so bene io».