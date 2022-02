ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Baggio: «Ora mi dedico alle piante. Ho un solo grande rimpianto». Le parole dell’ex attaccante in occasione del suo 55esimo compleanno

Roberto Baggio ha rilasciato un’intervista in occasione del suo 55° compleanno. Il TG1 nell’edizione serale ne ha anticipato una parte. L’integrale andrà in onda domani su Dribbling (Rai 2).

Lo stralcio: «Adesso sono le cose semplici a darmi la stessa gioia di prima, quando scendevo in campo. Mi dedico alla natura e alle mie piante, mi piace perché me lo ha insegnato mio padre. Arrivi stanco la sera, ma sei contento perché le piante sono pulite e in ordine e da questo ne trarranno vantaggio. Ho un solo grande rimpianto nella mia carriera che non riesco a togliermi dalla testa: quel rigore sbagliato contro il Brasile con la maglia dell’Italia».