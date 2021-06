BackHome: su Milan Tv le vittorie più belle della Serie A 2020/21

Ac Milan #BackHome: il Derby d’andata, le trasferte di Torino e Bergamo. Rivivi le partite più emozionanti della stagione

Un venerdì lungo una stagione, una maratona rossonera per chiudere il cerchio e consegnare ufficialmente a Mister Pioli e alla squadra il pass Champions League 2021/22!

In questi primi giorni di giugno, dopo lo speciale dedicato al Milan Femminile di Mister Ganz, su Milan TV vi abbiamo regalato emozioni senza tempo come quelle delle Coppe Campioni vinte nel 1989, 1990 e 1994: arriva ora anche il momento dell’attualità stretta, spazio quindi alla maratona con le più importanti vittorie di questa annata 2020/21 appena andata in archivio.

Venerdì 11 giugno dalle 7.00, iniziando dal Derby d’andata vinto da Ibra e compagni, parte il treno Champions composto da nove match. Dalle 17.30 potrete rivivere sul club channel rossonero le trasferte vincenti ed esaltanti di Torino, contro Juve e Toro. Per concludere, la partita di Bergamo contro l’Atalanta, sfida decisiva per centrare il secondo posto finale.

E in seconda serata, al termine del 2-0 contro i nerazzurri, il post partita dal Gewiss Stadium e le ultime puntate della stagione dell’Inferno del Lunedì e di Box to Box. C’è tutto il materiale per una giornata da passare interamente con noi, su Milan TV!

Fonte: acmilan.com