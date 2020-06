Azmoun, il nome nuovo per il Milan: già contattato l’agente

Sul taccuino degli osservatori del Milan c’è un nome nuovo: si tratta di Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo

Sul taccuino degli osservatori del Milan c’è un nome nuovo: si tratta di Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo. I rossoneri hanno iniziato i dialoghi con l’agente Fali Ramadani (procuratore notoriamente in buoni rapporti con il Milan da diversi anni) per fare un sondaggio iniziale. I russi non hanno stretta necessità di vendere ma potrebbero ascoltare le proposte. Diverso il discorso per il giocatore che sembra affascinato dall’ipotesi di giocare in Italia. Al momento la trattativa è allo stato embrionale, ma nelle prossime settimane potrebbe decollare con l’aiuto di Rangnick.