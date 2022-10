Azionisti Milan: oggi l’assemblea targata RedBird

Questa mattina alle 10:30 a Casa Milan si svolgerà l’assemblea degli azionisti del Milan, la prima sotto la gestione RedBird

Questa mattina alle 10:30 a Casa Milan si svolgerà l’assemblea degli azionisti del Milan, la prima sotto la gestione RedBird.

Come riporta Tuttosport bisognerà ratificare il bilancio ’21-22 – chiuso ovviamente dalla

vecchia proprietà di Elliott- approvato durante il cda rossonero del 29 settembre.

In quell’occasione furono rivelati i dati economici con il passivo della società migliorato rispetto all’annata precedente: dai 96,4 milioni di rosso del ’20-21, si è passati a 66,5. Al momento non è previsto un intervento del nuovo proprietario Gerry Cardinale