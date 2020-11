Nella nostra intervista all’Avv. Felice Raimondo abbiamo cercato di capire quali possono essere i parametri per i rinnovi di Donnarumma e Calha

Nella nostra intervista all’Avvocato Felice Raimondo abbiamo cercato di capire quali possono essere i parametri per i rinnovi contrattuali piò onerosi, vedi quelli di Donnarumma e Calhanoglu. Ecco la risposta del creatore del blog l’Avvocato del Diavolo:

«Gazidis ha più volte ripetuto che il monte salariale va abbattuto, ma non credo intendesse anche in relazione ai migliori giocatori in rosa, per i quali credo verrà fatto un tentativo per tenerli in squadra.

Anche aumentando il loro stipendio. Com’è stato già spiegato nell’articolo sul blog che ha analizzato l’ultimo bilancio, l’eventuale aumento degli stipendi relativo ai prolungamenti sarà mitigato da due fattori:

1) margine ricavato dallo scostamento con il 19-20 per effetto del mercato estivo 2020; 2) inizio esecutivo dei nuovi contratti ad esercizio inoltrato: siamo già a fine ottobre quindi 4 mesi in meno rispetto all’annualità piena».