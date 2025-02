Condividi via email

Autogol Thiaw, malinteso clamoroso con Maignan: Torino subito in vantaggio – VIDEO. Le ultimissime notizie sui rossoneri

In questo momento si sta disputando il match del Milan contro il Torino. Questa sfida non poteva iniziare peggio per la squadra rossonera: Maignan e Thiaw hanno dato vita ad un autogol assurdo.

Malick Thiaw own goal. Mike Maignan terrible !!!



🇮🇹 Torino 0-1 Milanpic.twitter.com/0eMKMMNTSa — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 22, 2025

Il portiere, rinviando, ha colpito il difensore: la carambola ha portato la palla ad entrare nella porta del Milan