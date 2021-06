Austria, Arnautovic: «Italia? Non ho paura, vogliamo vincere»

Marko Arnautovic ha parlato dal ritiro della nazionale austriaca tornando sul suo passato all’Inter: le sue parole

Marko Arnautovic ha parlato dal ritiro della nazionale austriaca in vista dell’ottavo di finale contro l’Italia. Le sue dichiarazioni.

«L’Italia ha sempre un posto nel mio cuore. Ho giocato nell’Inter, purtroppo non così spesso. Ma ho potuto imparare molto da Hernan Crespo, Zlatan Ibrahimovic, Adriano e ovviamente José Mourinho. Sono spesso in contatto con José. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, tanto di cappello alla coppia. Hanno giocato molto bene insieme per così tanti anni. Ma non ho paura. Sembra tutto segnato, ma stiamo facendo il nostro gioco e anche noi vogliamo vincere. Sono eccezionali, ma non dobbiamo avere paura nei 90 minuti».