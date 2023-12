Ausilio lancia la frecciata a Juve e Milan: «Scudetto? Obiettivo anche di chi si nasconde»

Ausilio, DS dell’Inter, durante la cerimonia di consegna del IX premio sportivo De Agazio ha lanciato una frecciata a Juventus e Milan per lo scudetto

«A differenza di altri, abbiamo la consapevolezza di essere forti ma vogliamo essere umili. Ma se dicessimo che giochiamo per arrivare quarti non saremmo onesti, l’Inter ha la qualità per avere quel tipo di obiettivo. Come tutte le altre che hanno il nostro stesso obiettivo anche se alcuni si nascondono un pochettino di più rispetto a quello che facciamo noi. Juve, Milan e Napoli non partivano con l’obiettivo di entrare tra le prime 4»

SCUDETTO – «Non ci nascondiamo, l’obiettivo è lo scudetto. E lo è anche di chi si nasconde. Juve, Milan e Napoli avevano a inizio anno il nostro stesso obiettivo. Se vincerà un’altra stringeremo la mano e ripartiremo l’anno prossimo con lo stesso obiettivo. L’Inter inizia sempre per vincere, non esiste altra possibilità. Lo ripeto, l’obiettivo dell’Inter è lo stesso delle squadre che ora dicono di pensare ad altro, cioè arrivare davanti a giugno. Tutte ad inizio stagione giocano per vincere, poi quando cominciano a non arrivare i risultati qualcuno si nasconde dietro altri obiettivi»