Auriemma sogna la rimonta: «All’andata contro il Milan arrivò una sconfitta immeritata. Sullo Scudetto…»

Auriemma, sul suo canale Youtube, ha parlato così in vista del big match tra Napoli e Milan programmato dopo la sosta

Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso il suo canale Youtube, ha analizzato con estremo ottimismo le prospettive del Napoli nella corsa ai vertici del campionato. Secondo il cronista di fede azzurra, il calendario delle prossime due giornate potrebbe rimescolare pesantemente le carte, accorciando in maniera drastica le distanze tra la capolista Inter e le inseguitrici. Il focus è tutto sulle difficoltà che attendono la squadra di Cristian Chivu, impegnata in sfide di altissimo livello che potrebbero costare punti preziosi.

Auriemma punta molto sulla rinascita della Fiorentina e sul big match tra nerazzurri e giallorossi per ipotizzare un rallentamento della capolista: «Penso che potremmo farci delle grasse risate di qui a due giornate di campionato. Perché? Ve lo spiego subito. Nelle prossime due giornate l’Inter giocherà a Firenze contro la Fiorentina, una squadra ormai rinata: è tornata a essere quella formazione che tutti immaginavamo potesse fare un buon campionato a inizio stagione. E poi ci sarà lo scontro diretto Inter-Roma».

Auriemma, l’incastro perfetto: il sorpasso al Milan e la caccia alla vetta

Il piano “sognato” da Auriemma prevede un Napoli spietato tra la trasferta di Cagliari e il big match interno contro i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri. Con il recupero dei top player rimasti ai box per mesi, gli azzurri avrebbero le carte in regola per tentare l’impresa: «Ora, ammettiamo per assurdo — anche se non succederà — che l’Inter possa pareggiare le prossime due partite: quindi un pareggio a Firenze e un altro contro la Roma. Due punti in due partite. Sempre per assurdo, immaginiamo che sia il Napoli a vincere le prossime due partite: a Cagliari contro una formazione che non è in lotta per la salvezza, ma non vuole essere risucchiata. Darà filo da torcere, però il Napoli sta recuperando gli infortunati storici e soprattutto i campioni che non ha potuto utilizzare anche per quattro mesi o più. Quindi immaginiamo che il Napoli vinca a Cagliari».

La vera svolta avverrebbe il 6 aprile, subito dopo la sosta per le nazionali: «Con il Milan che andrà a giocare allo Stadio Maradona, il Napoli potrebbe anche vincere contro il Milan. Ci sta? Sì: in una gara di cartello, con tutto lo stadio pieno, si può fare risultato anche per vendicare la sconfitta, tutto sommato immeritata, della gara d’andata, quando il Napoli non riuscì neanche ad approfittare dell’uomo in più per provare a pareggiare. Se dovesse andare proprio così, come sto immaginando, come sto sognando, sapete che cosa accadrebbe? Che in classifica il Napoli scavalcherebbe il Milan battendolo nello scontro diretto. E sapete a quanti punti sarebbe dall’Inter capolista? Meno cinque. Meno cinque punti con sette giornate ancora da giocare».

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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