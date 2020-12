Audero: «Non mi aspettavo il Milan in testa, possiamo dare filo da torcere»

Emil Audero, intervistato dai microfoni della Radio Sportiva, ha parlato anche della prossima sfida contro il Milan

Il portiere della Sampdoria Emil Audero, intervistato dai microfoni della Radio Sportiva, ha parlato anche della prossima sfida contro il Milan: «Sicuramente il Milan aveva fatto vedere belle cose nel post lockdown. Una squadra che era in salute e proponeva un bel calcio.

Forse non mi aspettavo che dopo dieci giornate fosse al primo posto, ma secondo me il Milan non è una novità. Aveva fatto vedere cose interessanti anche la scorsa stagione e infatti sarà una partita difficile, tosta. Ma secondo me siamo una squadra che può dare del filo da torcere a chiunque».

