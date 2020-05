Attenzione Milan, ecco qual è il vero obiettivo di Leonardo

Leonardo, direttore sportivo dei francesi, sembra disposto a fare spese folli per acquistare un giocatore del Milan

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, al momento non ci sarebbe nulla di concreto tra il PSG e il Milan per quanto riguarda Ismael Bennacer. Gazidis non sembra disposto a cedere il centrocampista nella prossima sessione di mercato. Il pericolo per i rossoneri semmai è quello di perdere Theo Hernandez. Leonardo, direttore sportivo dei francesi, sembra disposto a fare spese folli per acquistare il forte terzino sinistro di Pioli. La rivoluzione di Al Khelaifi darà la possibilità al dirigente di poter mettere sul piatto ben 50 milioni di euro per il Milan.