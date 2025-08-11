Athekame Milan, spunta il retroscena: Young Boys all’angolo, il terzino ha rifiutato tutto. La ricostruzione

Athekame Milan, clamoroso retroscena: il terzino svizzero voleva solo i rossoneri e ha rifiutato tutte le proposte per i rossoneri

Il calciomercato Milan ha messo a segno un colpo importante sul mercato, assicurandosi le prestazioni del talentuoso giocatore Athekame, nonostante un agguerrito tentativo dello Young Boys di alzare la posta. La notizia, riportata da Gazzetta.it, conferma la determinazione del club rossonero e la ferma volontà del giocatore, che ha esclusivamente voluto vestire la maglia del Diavolo.

Secondo quanto appreso da Gazzetta.it, nei giorni scorsi lo Young Boys avrebbe tentato un ultimo rilancio, forte di una proposta allettante proveniente dalla Francia che ammontava a ben 13 milioni di euro. Una cifra considerevole, che avrebbe potuto far vacillare molti. Tuttavia, la scelta di Athekame è stata netta e inequivocabile: nessun altro club è stato preso in considerazione al di fuori del Milan. Questa determinazione del giocatore è stata fondamentale nel buon esito della trattativa, dimostrando un forte attaccamento al progetto rossonero ancora prima di indossare la maglia.

L’arrivo di Athekame è un segnale forte da parte della società milanista, che sotto la nuova gestione sportiva guidata dal Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri sta plasmando una squadra competitiva e ambiziosa. La fermezza del Milan nel perseguire i propri obiettivi di mercato, unita alla chiara preferenza del giocatore, ha permesso di superare l’offerta francese e di portare a Milano un elemento di spicco.

Igli Tare, con la sua vasta esperienza e la sua visione strategica, sta dimostrando di saper muoversi con efficacia nel panorama calcistico internazionale. L’acquisizione di Athekame, ottenuta superando la concorrenza di club con proposte economiche importanti, è una testimoniaza della sua abilità negoziale e della sua capacità di attrarre talenti. La nuova era del Milan, sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, si preannuncia ricca di novità e di obiettivi ambiziosi, e l’inserimento di giocatori di qualità come Athekame è un passo cruciale in questa direzione.

Per il Milan, Athekame rappresenta un investimento significativo e un valore aggiunto per la rosa. La sua volontà ferrea di giocare solo nel capoluogo lombardo è un elemento motivazionale che non va sottovalutato e che fa ben sperare per il suo impatto sul campo. I tifosi rossoneri possono accogliere con entusiasmo questa notizia, che conferma la serietà delle intenzioni del club e la sua capacità di attrarre i migliori talenti, anche di fronte a offerte più elevate. Il futuro del Milan si preannuncia ricco di opportunità, e Athekame è sicuramente una delle pedine fondamentali di questo nuovo, entusiasmante percorso.