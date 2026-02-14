Athekame Milan, l’esterno si esalta contro il Pisa. Dopo il gol all’andata anche l’assist al ritorno! La prestazione dell’ex Young Boys ancora decisiva

Il Milan ha conquistato una vittoria importante e sofferta a Pisa, trionfando per 1-2 grazie a una giocata da campione di Luka Modric nel finale. Ma a spiccare è stata anche la performance di Zachary Athekame, il terzino svizzero che ha fatto la sua seconda apparizione da titolare in questa stagione. Arrivato in estate dallo Young Boys, Athekame ha dimostrato ancora una volta di essere un acquisto azzeccato, mettendo in campo solidità difensiva e qualità, anche se è stato l’attacco a portare i riflettori su di lui.

Athekame, assist e solidità: la crescita continua dello svizzero

Dopo una buona prova contro il Bologna, Athekame ha confermato il suo valore anche a Pisa. In occasione del gol del vantaggio di Loftus-Cheek, il terzino svizzero ha servito un assist perfetto con un cross dalla fascia che ha permesso all’inglese di segnare di testa. È stato il primo assist della stagione per Athekame, un dato che testimonia non solo la sua capacità difensiva ma anche la sua qualità nel gioco offensivo.

Un legame speciale con il Pisa: il gol decisivo dell’andata

Il legame tra Athekame e il Pisa è particolarmente significativo, visto che il terzino ha già scritto una pagina importante contro i toscani all’andata. Nella partita giocata al Meazza, infatti, Athekame aveva segnato un gol da fuori area nei minuti finali, evitando la sconfitta del Milan in quella che rimane l’unica rete dello svizzero con la maglia rossonera. Un gol che lo ha reso protagonista e che ha ulteriormente cementato il suo ruolo in squadra.

Athekame in crescita, il Milan guarda al futuro con fiducia

Con il contributo di Athekame e altri elementi, il Milan continua a crescere e a dimostrare solidità, soprattutto in vista dei prossimi impegni cruciali. La vittoria a Pisa, sebbene difficile, ha permesso al club rossonero di consolidare il proprio cammino e di prepararsi per le prossime sfide, con il giovane Athekame che sembra destinato a diventare un tassello sempre più importante nella formazione di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale