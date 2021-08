Atletico Madrid Milan Femminile, Giacinti «Ottima prestazione» – FOTO

Valentina Giacinti commenta sul sui suoi canali social la bella vittoria di ieri sera nell’amichevole contro l’Atletico Madrid

Una vittoria da incorniciare. Ieri sera il Milan Femminile ha superato per 3-1 l’AtleticoMadrid in amichevole, grazie alla doppietta del neo acquisto Thomas, arrivata dalla Roma, e grazie al solito marchio di Valentina Giacinti. Proprio il capitano del Milan ha voluto celebrare il successo sui propri canali social, aggiungendoci anche un commento: «Ottima prestazione di squadra in vista della prima partita di champions »