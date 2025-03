Atalanta Venezia 0-0, la Dea si ferma nuovamente in casa: il resoconto del match. Le ultimissime notizie sul calcio italiano

A San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 27ª giornata di Serie A tra il Milan e la Lazio. In attesa di questa grande sfida (in programma domani), oggi si è giocato il match tra l’Atalanta e il Venezia.

La sfida del Gewiss Stadium si è conclusa sul risultato di 0-0, con la squadra di casa che non è riuscita a sfruttare occasioni molto importanti.