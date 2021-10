L’Atalanta si fa raggiungere dall’Udinese in pieno recupero nel lunch match di Serie A. Il Milan ringrazia ed allunga in zona Champions

Finisce 1-1 la partita tra Atalanta e Udinese. Malinovskyi sblocca il match con un gran mancino da fuori che si infila all’angolino basso alla spalle di Silvestri. La partita si accende nel finale quando Musso salva sulla linea da un possibile autogol di Lovato, ma poco dopo arriva il pareggio in pieno recupero di Beto da calcio d’angolo. Terzo pareggio per la squadra di Gotti, mentre la Dea non riesce a trovare la continuità nei risultati.

Ringrazia il Milan, che con questo stop dei bergamaschi si assicura il +10 dal 5° posto alla 9° giornata (indipendentemente dai risultati di Roma-Napoli ed Inter-Juventus).