Atalanta Roma, la decisione su Saelemaekers: ecco la formazione schierata da Ranieri

Atalanta Roma – Alexis Saelemaekers ancora in panchina? La decisione di Claudio Ranieri sul calciatore di proprietà del Milan

Alexis Saelemaekers va in panchina per la terza partita di fila, Claudio Ranieri ha diramato la formazione ufficiale per Atalanta-Roma. Il belga è stato escluso dall’undici titolare dei giallorossi.

Per il calciatore di proprietà del Milan questo potrebbe essere un segnale per il futuro. Resta da vedere se sarà impiegato a gara in corso o resterà fuori come nelle ultime due uscite.