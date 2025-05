Saelemaekers, ancora panchina in Atalanta Roma? I tifosi del Milan osservano interessati

Saelemaekers lasciato in panchina da Ranieri nelle ultime due uscite. Questa la probabile formazione della Roma:

Alexis Saelemaekers è rimasto in panchina per due partite di fila, i tifosi del Milan osservano in maniera interessata questa situazione. Secondo Sky Sport, in Atalanta-Roma, il belga dovrebbe essere ancora una volta escluso da una formazione titolare.

Non sono registrati problemi fisici sul calciatore. Nell’aria è viva l’ipotesi di un possibile rientro in rossonero a fine stagione, senza quindi un nuovo tentativo dei giallorossi.