Atalanta Milan: traguardi speciali per Tomori e Theo Hernandez

I pilastri del Milan Tomori e Theo Hernandez raggiungeranno un traguardo speciale nel match contro l’Atalanta

Il Milan è alla vigilia del match contro l’Atalanta. Oggi allenamento mattutino per la squadra rossonera, alle 14:00 la conferenza stampa di mister Stefano Pioli.

Come riportato da Tuttosport, la gara del Gewiss Stadium avrà un sapore speciale per Tomori e Theo Hernandez. Raggiungeranno rispettivamente le 50 e le 100 presenze in Serie A con la maglia del Milan.