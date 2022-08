Atalanta Milan, Tonali apre la sua stagione: a lui il ruolo di leader

Il Milan ritrova Sandro Tonali nel match di domani contro l’Atalanta. Al centrocampista classe 2000 le chiavi della squadra

Sandro Tonali apre ufficialmente la sua stagione. Il centrocampista del Milan, come riportato dalla Gazzetta dello Sport torna in campo nel match di domani contro l’Atalanta dopo aver saltato la prima giornata per infortunio. Un recupero fondamentale per Stefano Pioli.

Con l’addio di Franck Kessiè, toccherà a lui prendere in mano il centrocampo rossonero come già fatto la scorsa stagione. Sull’ex Brescia un grosso carico di responsabilità, ma ha già dimostrato di avere le spalle larghe per sostenerlo. Lo Scudetto vinto da protagonista gli ha dato autostima e chi lo ha visto da vicino in questi giorni assicura che la testa è libera e le gambe girano come devono. Tutto il mondo Milan allora può dargli il bentornato e si augura che faccia la differenza come nella passata stagione.