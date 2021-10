Highlights e Gol Atalanta Milan: le immagini del match – VIDEO

Ieri sera al Gewiss Stadium si sono affrontate Atalanta e Milan nella settima giornata di campionato. Grande prestazione dei rossoneri che hanno sbloccato subito il match dopo 28” con Calabria, trovando poi il gol del raddoppio sul finire del primo tempo con Tonali e poi il tris nella ripresa con Leao. Gol poi risultato determinante a causa della tentata rimonta dei padroni di casa che hanno segnato prima il gol dell’1-3 con Zapata dal dischetto e poi il gol del 2-3 col l l’ex di turno, Pasalic. I rossoneri coì restano in scia del Napoli, vittorioso a Firenze.

Il club rossonero ha pubblicato sul proprio canale Twitter, il video con i gol e gli highlights del match.

Who wants to watch the 3 gems from the night in Bergamo this merry Monday? 🙋

Tutti quelli che vogliono rivedere i gol di #AtalantaMilan alzino la mano 🙋#MondayMotivation #SempreMilan @skrill pic.twitter.com/Nyywo92oXc

— AC Milan (@acmilan) October 4, 2021