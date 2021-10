Il Milan celebra Calabria: «Tutto nel giro di 1′, bravo Davide» – VIDEO

Un gol da record. Nel match di ieri sera tra Milan e Atalanta al Gewiss Stadium, tra i protagonisti del match c’è sicuramente Davide Calabria, autore del gol che ha sbloccato il risultato in favore dei rossoneri. Un gol che ha fatto registrare un doppio record: è il terzo gol più veloce della storia del Milan e quello più veloce in questo campionato.

Il club rossonero attraverso il proprio account Twitter ha celebrato il suo difensore: «Gol ed esultanza nello spazio di 1′, bravo Davide».

Quick off the mark and quick to congratulate @davidecalabria2 🙌🤩#AtalantaMilan: gol ed esultanza nello spazio di 1′, bravo Davide 🙌🤩@oppoitalia #OPPOReno6Series #SempreMilan pic.twitter.com/hBQwpYPZij

— AC Milan (@acmilan) October 4, 2021