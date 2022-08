Atalanta, le ultime verso il Milan: rientro in gruppo per due titolari

L’Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia dopo due giorni di riposo. Le ultime sul prossimo avversario del Milan

Dopo due giorni di riposo, sono ripresi gli allenamenti dell’Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia. I nerazzurri, reduci dal vittorioso debutto in campionato sul campo della Sampdoria, hanno cominciato la preparazione in vista dell’esordio stagionale al Gewiss Stadium contro il Milan per la 2ª giornata della Serie A TIM 2022-2023.

Mister Gasperini ha diretto una seduta di lavoro questo pomeriggio: buone notizie per Demiral e Zappacosta che hanno ripreso a svolgere parte dell’allenamento con il resto del gruppo, mentre Éderson ha proseguito nel suo programma di recupero lavorando a parte.

Domani, mercoledì 17 agosto, è in programma una seduta al mattino, sempre a Zingonia e a porte chiuse.