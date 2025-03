Atalanta Inter, al Gewiss la partita fermata per oltre 6 minuti: la situazione

Condividi via email

Atalanta Inter, ad inizio secondo tempo la partita è stata fermata per permettere ai medici di soccorrere un tifoso nerazzurro presente nel settore ospiti

Appena iniziato il secondo tempo di Atalanta-Inter, dal settore ospiti, è stata attirata l’attenzione dei calciatori presenti in campo. Il motivo: un tifoso nerazzurro aveva riportato un problema, non è chiaro di che natura.

Per consentire l’intervento dei medici e per rispetto della situazione, il match è stato interrotto per 6 minuti e 30 secondi. Una volta appurato che il tifoso fosse cosciente è ripresa la sfida e sul corner seguente la squadra di Inzaghi ha trovato il gol del vantaggio con Carlos Augusto.