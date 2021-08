Atalanta, Gosens: «Resto qui. 35 milioni? Non riesco a capirlo»

Robin Gosens parla del suo futuro e si stupisce del suo valore di mercato: ecco le parole dell’esterno tedesco dell’Atalanta

Robin Gosens ha parlato a Sport1 del suo futuro.

RESTA ALL’ATALANTA – «Penso che giocherò ancora all’Atalanta. Non ho mai nascosto però che un giorno mi piacerebbe fare il passo successivo quando la Bundesliga o qualche altro club chiamerà. Ho informato il club di questo, l’ho sempre detto apertamente. Se la chiamata non arriverà resterò qua e giocherò di nuovo la Champions con l’Atalanta».

35 MILIONI – «Non riesco ancora a capire per quale motivo una persona dovrebbe valere così tanto denaro. Anche se questo è il miglior riconoscimento possibile per me. E’ un onore e un riconoscimento per le mie prestazioni».