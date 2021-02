Atalanta, gloria per un solo giorno: ora è a meno dodici dal Milan

L’Atalanta aveva festeggiato in grande la vittoria per tre a zero contro il Milan. Ora è fuori anche dalla zona Europa League

L’Atalanta aveva festeggiato in grande la vittoria per tre a zero contro il Milan. Avevano fatto clamore alcune frasi di Gasperini e Zapata che si vantavano della vittoria contro i rossoneri. Dopo quel trionfo, la Dea ha incassato una sconfitta con la Lazio e un pareggio in rimonta (da 3 a 0 a 3 a 3) contro il Torino.

Attualmente i nerazzurri, orfani del Papu Gomez (in rete a Siviglia), distano ben 12 punti dal Milan. Ma soprattutto sono fuori dalla zona Champions League e dalla zona Europa League.