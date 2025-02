Condividi via email

Atalanta, le parole di Percassi su Gasperini fanno discutere: sul web scatta la polemica. Le ultimissime notizie sulla Serie A

L’Atalanta, in questo momento, sta affrontando l’Empoli in campionato, partita che interessa molto anche il Milan in ottica Champions League. Di seguito le parole di Percassi sul futuro di Gasperini.

LE PAROLE – «La nostra idea è di rispettare la sua volontà di non rinnovare. Qualsiasi altro discorso verrà affrontato a fine stagione, anche l’eventualità di andare a scadenza, con grande tranquillità e serenità»