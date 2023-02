Atalanta, Gasperini: «Kjaer ha fatto bene al Milan, non so se giocherà domani». Le parole in conferenza stampa del tecnico

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato del Milan in vista della sfida di domenica sera a San Siro.

KJAER – «Kjaer è un ragazzo molto positivo, ha fatto bene al Milan. Non so se domani giocherà. Quando lo ha acquistato l’Atalanta avevamo degli equilibri tattici importanti e dei giocatori forti, non si è inserito per un discorso tattico»

LEAO-THEO – «Abbiamo delle qualità che possono dargli fastidio, vedremo domani in partita. Io sono molto curioso di vedere questo nuovo confronto con una big soprattutto per come riusciamo ad esprimerci»