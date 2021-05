Atalanta, Gasperini: «Champions? Siamo tutte lì, speriamo bene»

Il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha commentato la partita pareggiata per 1-1 contro il Sassuolo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha commentato la partita pareggiata 1-1 dai bergamaschi contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni:

«L’Inter lo avrebbe vinto comunque. A me interessa il nostro percorso. Oggi c’era la possibilità di vincere, perché avevamo l’occasione per portare a casa il bottino pieno. È stata una partita complicata. Arbitri? Parliamo delle prossime gare, è difficile entrare in polemica. Siamo tutte lì, ci sono tre partite in una settimana e speriamo bene».