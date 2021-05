Serie A: Sassuolo-Atalanta 1-1, il Cagliari ferma il Napoli in extremis

Serie A: termina in pareggio il match tra Sassuolo e Atalanta. Vittoria invece per il Napoli di Gattuso: 1-0 al Cagliari

Serie A: finisce 1-1 il match tra Sassuolo e Atalanta. All’iniziale vantaggio dei bergamaschi con Gosens, risponde il pareggio su rigore di Berardi. Partita ricca di emozioni: un’espulsione per parte (Gollini e Marlon) e un rigore sbagliato da parte degli ospiti con Muriel.

Con questo risultato l’Inter diventa matematicamente Campione d’Italia con quattro giornate d’anticipo. Pareggio anche per il Napoli di Gattuso, che dopo il vantaggio iniziale firmato Osimhen, viene acciuffato in extremis nel recupero da Nandez. Buone notizie per il Milan, che aggancia l’Atalanta a quota 69 punti e stacca gli azzurri di due lunghezze.