Calciomercato, Assogna: «Zaniolo ha il Milan in testa». Ecco il desiderio del giocatore giallorosso per i prossimi step, in direzione Milano

Paolo Assogna, intervenuto a SkySport24, ha parlato della situazione di Nicolò Zaniolo e la sua volontà per il futuro.

Ecco le sue parole: «Zaniolo ha il Milan in testa, non è interessato ad altre destinazioni. Io credo che lui speri che a giugno, magari ad una cifra inferiore, i rossoneri si convincano a fare un investimento per portarlo a Milanello».