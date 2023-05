Assogna: «L’Inter mi sembra che stia meglio del Milan…». Le parole del giornalista sull’euroderby in Champions League

Paolo Assogna ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 in vista dell’euroderby tra Milan ed Inter. Ecco le parole del giornalista:

«Lazio e Roma hanno facilitato i compiti di Milan e Inter che hanno organici superiori. Ho visto troppo arrendevole la Lazio. L’Inter mi sembra che stia meglio del Milan, leggerezza nelle gambe e nella testa: bravo Inzaghi a far combaciare il momento di miglior condizione con quello più importante della stagione. Il Milan dipende dai propri campioni, come tutte le squadre: una elongazione per un giocatore come Leao che vive di strappi e allunghi è troppo, non lo vedo protagonista della partita di andata».