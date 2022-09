Assist e gol Giroud: il rossonero protagonista anche in Nazionale

La Francia sta vincendo il match di Nations League contro l’Austria. Protagonista assoluto Giroud

La Francia sta vincendo il match di Nations League contro l’Austria. Protagonista assoluto Giroud.

L’attaccante del Milan prima decisivo con l’assist per l’1-0 di Mbappe poi si mette in proprio realizzando il gol del 2-0. Per il francese si tratta della 49°ma rete in Nazionale, -2 dal record di 51 di Henry. Inoltre l’attaccante sta vivendo un momento particolarmente prolifico: 4 gol nelle ultime 4 tra club e Nazionale