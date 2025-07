Asensio Milan, deciso ritorno di fiamma: un sogno possibile? Cifre e condizioni per il possibile affare

Asensio Milan, c’è un deciso ritorno di fiamma per l’esterno del PSG: tutti i dettagli e le condizioni del possibile affare coi francesi

Il calciomercato estivo è nel vivo e il calciomercato Milan si conferma tra le squadre più attive, determinata a costruire una rosa competitiva per la prossima stagione sotto la guida di mister Massimiliano Allegri. Con il raduno fissato per il 7 luglio, il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando instancabilmente per regalare al tecnico la miglior squadra possibile, mirando a una rinascita dopo un’ultima annata deludente conclusa all’ottavo posto e fuori dalle competizioni europee. Tra i nomi che circolano con insistenza per rafforzare la trequarti rossonera, uno in particolare sta tornando prepotentemente di moda: Marco Asensio.

Le Prime Mosse e la Volontà del Giocatore

Le indiscrezioni che arrivano dalla Francia, in particolare da L’Équipe, confermano i primi contatti tra il Milan e il PSG per il 29enne fantasista spagnolo. La società rossonera ha avviato i colloqui preliminari per sondare i margini di un possibile trasferimento di Asensio a Milano. La situazione del giocatore è chiara: è fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique e non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Asensio, infatti, sta valutando attentamente le proprie opzioni, spinto dal forte desiderio di ottenere maggiore minutaggio e un ruolo da protagonista in campo, con un occhio ai Mondiali 2026 che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico.

Il Ruolo di Jorge Mendes e i Rapporti del Milan

In questo scenario, l’agente di Asensio, il potente Jorge Mendes della Gestifute, sta tessendo le sue trame per individuare la soluzione migliore per il suo assistito. Il Milan è una pista concreta, tanto da essere stata direttamente proposta alla dirigenza di Via Aldo Rossi. I buoni rapporti tra Mendes e il club rossonero, testimoniati da recenti operazioni come gli arrivi di Joao Felix e dell’ex allenatore Sergio Conceicao, rendono la destinazione milanese estremamente plausibile.

Un “Ritorno di Fiamma” e la Concorrenza Aguerita

Non è certo la prima volta che il nome di Asensio viene accostato al Milan. Già ai tempi del Real Madrid, l’allora dirigente Paolo Maldini si era interessato al fantasista iberico nel 2022 e nel 2023, senza però che le trattative si concretizzassero. Dopo l’esperienza al PSG, Asensio ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito all’Aston Villa, collezionando tredici presenze in Premier League con tre reti in 745 minuti giocati. Gli inglesi, tuttavia, hanno deciso di non puntare su di lui, anche a causa del suo ingaggio importante (8 milioni netti, circa 14,5 al lordo).

Naturalmente, un giocatore del calibro di Asensio attira l’attenzione di numerosi club. Nelle scorse ore, si è parlato di un forte interesse da parte del Fenerbahçe di José Mourinho, con il tecnico portoghese entusiasta all’idea di lavorare con lo spagnolo. Si vocifera anche di una prima offerta da 15 milioni di euro per il giocatore, il cui contratto scade il 30 giugno 2026. Tuttavia, la priorità di Asensio è rimanere in uno dei top cinque campionati europei, il che rende il Milan un’opzione concreta, al pari del Villarreal, che ha già richiesto informazioni all’entourage del giocatore.

Le Condizioni per un Possibile Arrivo al Milan

Ma quali sono le carte che il Milan può giocarsi per arrivare ad Asensio? In primo luogo, gli ottimi rapporti con Jorge Mendes e con il PSGpossono facilitare notevolmente l’affare. Non è da escludere che si possa optare per un prestito con compartecipazione dell’ingaggio, magari previo un rinnovo annuale con il PSG data la scadenza del contratto tra un anno, anche se i parigini preferirebbero una cessione a titolo definitivo per una cifra congrua.