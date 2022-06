Tra i nomi in orbita Milan in chiave calciomercato c’è Marco Asensio. Per lo spagnolo non manca la concorrenza

Tra i nomi in orbita Milan in chiave calciomercato c’è Marco Asensio. Per lo spagnolo non manca la concorrenza.

Come riportato da il Mirror c’è il Manchester United, al quale si è aggiunto anche l’Arsenal. La prossima settimana sarà decisiva per il futuro dell’attaccante.