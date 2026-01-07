Aronica ricorda lo schiaffo di Ibrahimovic: «Ci siamo affrontati spesso, ma quella volta perse la testa. Negli spogliatoi andai io a chiedere scusa»

Aronica ricorda lo schiaffo di Ibrahimovic. Le parole dell’ex difensore del Napoli in merito all’episodio del 2012 e la ricostruzione degli eventi

Nel corso di una lunga intervista, Salvatore Aronica ha ripercorso alcuni episodi significativi vissuti da avversario contro uno degli attaccanti più dominanti del calcio europeo.

I confronti con Zlatan Ibrahimovic sono stati spesso caratterizzati da tensione, contatti duri e provocazioni continue, elementi che facevano parte della strategia difensiva adottata per limitare un campione capace di spostare gli equilibri da solo.

Aronica ha raccontato un episodio emblematico avvenuto durante una sfida contro il Milan, spiegando anche ciò che accadde lontano dai riflettori, negli spogliatoi.

LO SCHIAFFO DI IBRAHIMOVIC – «Ci siamo affrontati spesso. Ma quella volta contro il Milan, Zlatan perse la testa e mi diede uno schiaffo. Era tutta la partita che lo istigavo, ma non ho reagito».

IL CHIARIMENTO NEGLI SPOGLIATOI – «Negli spogliatoi sono stato io a chiedergli scusa. Anche perché litigare con Ibra non conveniva, mi avrebbe steso subito (ride, ndr)».

COME SI PROVAVA A FERMARLO – «Per fermarlo dovevi innervosirlo, distrarlo. Ci provavo in tutti i modi: calci, spinte, volò qualche parola di troppo. Prese tre giornate di squalifica e riuscimmo a pareggiare una partita importante».

Un racconto che restituisce tutta l’intensità di quei duelli e il carisma di Ibrahimovic, capace di incidere anche sul piano mentale. Episodi che fanno parte della storia recente della Serie A e che Aronica ha rivissuto con lucidità e ironia, sottolineando quanto fosse complicato affrontare uno dei simboli del calcio moderno.