Arezzo Milan Futuro 1-0: Oddo cade ancora, ennesima sconfitta per i rossoneri

Arezzo Milan Futuro 1-0: i rossoneri di Massimo Oddo cadono ancora in trasferta. Decide una prodezza di Pattarello. Il resoconto del match

Altra sconfitta in campionato per il Milan Futuro, che rischia di scivolare nuovamente all’ultimo posto in classifica del girone B di Serie C se domani contro il Pescara il Sestri Levante dovesse fare risultato.

Alla fine a spuntarla è l’Arezzo grazie ad una prodezza di Pattarello all’interno di una partita comunque non di altissimo livello. Rossoneri sempre più in crisi.