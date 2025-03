Arda Guler Milan, non è solo un’idea: anche il Real Madrid apre alla possibilità! Segui le ultimasse sul club rossonero

Il futuro di Arda Guler potrebbe essere in Serie A sfonda Milan, ma non solo. La situazione è ancora in bilico con il club spagnolo, dove non sta trovando molto spazio.

Il talento turco però è seguito anche dall’Inter. L’entourage del giocatore vorrebbe il campionato italiano come opzione principale. Da vedere se si troveranno i giusti accordi economici. I rossoneri restano comunque molto interessanti.