Arbitro Torino Milan: designato il fischietto della sfida di Serie A. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida valevole per la 26ª giornata di Serie A tra il Torino e il Milan. Di seguito la designazione arbitrale di questa delicatissima partita, in programma sabato alle 18:00

«Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 23 febbraio»

TORINO – MILAN sabato 22/02 h.18.00

SOZZA

TOLFO – CIPRESSA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI