Arbitro Milan-Sampdoria: ecco i precedenti con Massa

Davide Massa è l’arbitro designato per dirigere Milan-Sampdoria di lunedì 6 gennaio a San Siro: ecco i precedenti con le due squadre

Sarà Davide Massa di Imperia l’arbitro designato a dirigere la gara tra Milan e Sampdoria di lunedì 6 gennaio a San Siro. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio di Imperia e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre dietro agli schermi del VAR ci saranno Luca Pairetto di Nichelino e Daniele Bindoni di Venezia.

I precedenti con l’arbitro ligure vedono il Milan in vantaggio sulla Sampdoria: i rossoneri, infatti, pur vantando meno incroci ufficiali (10), hanno racimolato 4 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. I blucerchiati, invece, nei 13 incontri con Massa sono stati battuti per per 4 volte e sono usciti vincitori solo in 2 casi (le gare casalinghe della scorsa stagione contro Udinese e Napoli). 7 i pareggi verificatisi.