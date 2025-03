Condividi via email

Arbitro Milan Inter: designato il fischietto della semifinale di Coppa Italia. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida d’andata valevole per l’accesso alla finale di Coppa Italia tra il Milan e l‘Inter. Di seguito la designazione ufficiale arbitrale per questa grande partita.

Milan-Inter (Mercoledì 2 aprile, ore 21.00)

ARBITRO: Fabbri

ASSISTENTI: Preti – Baccini

IV UOMO: Ayroldi

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello