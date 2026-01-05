Arbitro Milan Genoa: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Genoa: è stato designato il direttore di gara per la sfida in programma giovedì 8 gennaio a San Siro. Tocca a Mariani

Il cammino del Milan secondo in classifica nel 2026 prosegue giovedì sera a San Siro contro il Genoa. Per questa sfida cruciale, valida per l’ultima giornata del girone d’andata, l’AIA ha designato Maurizio Mariani della sezione di Aprilia come direttore di gara.

Arbitro Milan Genoa, la designazione

Mariani sarà coadiuvato da una squadra di grande esperienza per gestire le tensioni di una sfida che vale tanto:

Assistenti: Bindoni e Moro.

Bindoni e Moro. IV Ufficiale: Turrini.

Turrini. VAR: Di Paolo (coadiuvato dall’AVAR Paterna).

I precedenti con Mariani

Il fischietto laziale è una garanzia di equilibrio per i rossoneri. In questa stagione 2025/26 ha già diretto 5 gare in Serie A, mantenendo una media di circa 4 cartellini gialli a partita. I precedenti complessivi sorridono al Diavolo: su 18 incroci, il Milan ha ottenuto 10 vittorie e 3 pareggi. Curiosamente, Mariani è l’arbitro che diresse lo storico derby vinto nel 2020 e vanta un record quasi perfetto con i rossoneri, che sotto la sua direzione non hanno mai perso in trasferta in campionato.

L’obiettivo per la banda di Allegri è chiaro: confermare la solidità difensiva vista contro Verona e Cagliari.