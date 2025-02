Condividi via email

Arbitro Milan Feyenoord: designato il fischietto del match. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Allo Stadio San Siro andrà in scena martedì la sfida di ritorno dei play-off di Champions League tra il Milan e il Feyenoord. I rossoneri, all’andata, hanno perso per 1-0: servirà una grande partita per ottenere la qualificazione.

La UEFA ha comunicato che ad arbitrare questa delicatissima partita sarà il polacco Marciniak che, in passato, ha già diretto molte partite del Milan in Europa.