Arbitro Milan Atalanta, designato Zufferli: i precedenti del fischietto friulano con il Diavolo

Arbitro Milan Atalanta, scelto il fischietto di Udine per il crocevia Champions. Tutti i precedenti con i rossoneri

Domenica sera alle 20.45, il Milan affronterà l’Atalanta a San Siro in una sfida che non ammette errori. I rossoneri, reduci da un periodo complicato, hanno l’obbligo di tornare ai tre punti per evitare che il traguardo Champions League sfumi clamorosamente. A dirigere l’incontro sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, giunto al suo quarto incrocio stagionale con il Diavolo.

Arbitro Milan-Atalanta, il bilancio stagionale con Zufferli

Il ruolino di marcia del Milan con il fischietto friulano in questa stagione è in perfetto equilibrio. Il primo precedente è stato il pareggio interno contro il Pisa, segnato dalle polemiche per un fallo non fischiato su Gabbia in occasione del gol toscano. A seguire è arrivata la sconfitta per 2-0 contro il Napoli in Supercoppa Italiana e, infine, la vittoria per 1-0 sul Lecce, decisa dalla rete di Fullkrug. Quella contro i bergamaschi sarà dunque la gara che sposterà l’ago della bilancia nei precedenti stagionali.

Arbitro Milan-Atalanta, i precedenti storici e i numeri degli avversari

Ampliando lo sguardo, il primo incontro assoluto tra Zufferli e i rossoneri risale alla passata gestione Fonseca, con un netto 3-0 rifilato sempre al Lecce. Per quanto riguarda l’Atalanta, i precedenti complessivi con il direttore di gara di Udine sono soltanto due: la vittoria ottenuta sul campo del Venezia nella scorsa stagione e il pareggio contro il Como maturato all’inizio di questo campionato.