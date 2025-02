Arbitro Bologna Milan: designato il fischietto del match

Condividi via email

Arbitro Bologna Milan: è stato reso noto il direttore di gara per la sfida di giovedì sera contro la squadra di Vincenzo Italiano

La Lega Serie A ha diramato la designazione arbitrale per la sfida in programma giovedì sera alle 20:45 tra Bologna e Milan, recupero della gara rinviata per maltempo ad ottobre. Toccherà a Mariani dirigere la gara. I rossoneri vanno a caccia dei tre punti.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Lo Cicero – Mastrodonato

IV Ufficiale: Piccinini

VAR: Di Bello

AVAR: Paterna