Arbitri Serie A, il caso Maresca-Ibrahimovic segna uno spartiacque

L’espulsione di Ibrahimovic contro il Parma ha creato un precedente in Serie A. Maresca dovrà giustificare il proprio operato

L’espulsione di Ibrahimovic contro il Parma ha creato un precedente in Serie A. D’ora in avanti gli arbitri prenderanno le decisioni solo se fortemente convinti di ciò che hanno sentito o visto.

Una cosa è non vedere un’azione di gioco, altra cosa è sentire o vedere qualcosa che non c’è stato. Maresca dovrà giustificare il proprio operato rilasciando il referto in merito alle dichiarazioni di Ibrahimovic.

A giocarsi la faccia è soprattutto il fischietto campano che potrebbe confermare l’antisportività dell’attaccante rossonero oppure ritornare sui propri passi creando uno spartiacque nella storia recente dell’arbitraggio.