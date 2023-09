Cassano stronca Leao: «Lo scorso anno ha fatto meno gol di Nzola, ecco a chi assomiglia»

Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, è tornato a criticare Rafael Leao, esterno portoghese dei rossoneri: le dichiarazioni

Antonio Cassano, alla Bobo Tv, ha parlato così di Rafael Leao:

«Leao non è né carne né pesce, mi ricorda Martial. L’anno scorso Nzola ha fatto più gol di lui. In Champions servono i giocatori di personalità e che spaccano le partite ma il Milan non ha campioni. Pioli è forte forte».